استشهاد المقاتل قيس شجاعية بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله أدت لإصابة مستوطن
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جرينتش+2 02:51
بعكس سياسات “أمير المؤمنين” وحكومته.. الشعب المغربي ينظم 30 وقفة في 20 مدينة نصرة للاقصى وشجباً للعدوان الصهيوني
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