بعد انتهاء عملية إنقاذ العالقين اليوم السبت.. ارتفاع ضحايا انفجار منجم للفحم ناجم عن تسرب غاز في تركيا إلى 42 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم إثر تسرب للغاز بولاية بارتن شمالي تركيا إلى 42 قتيلا، فيما أعلنت السلطات عن انتهاء عملية إنقاذ العالقين.

وقال رمضان تيغ، حاكم بلدة تابعة لمدينة أماسرا بولاية بارتين، اليوم السبت: “ارتفع عدد ضحايا انفجار منجم الفحم في ولاية بارتن إلى 42 قتيلا”.

وأضاف المسؤول المحلي الذي كان موجودا في موقع الحادث أن “أعمال الإنقاذ انتهت”.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد صرح بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

في سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيلغي جميع ارتباطاته وينتقل إلى مكان الحادث اليوم السبت.

وقال أردوغان، في تغريدة عبر تويتر “أتمنى أن يرحم الله إخواننا وأخواتنا الذين فقدوا أرواحهم في انفجار منجم التعدين في أماسرا في بارتن، وأتمنى لإخوتي وأخواتي المصابين الشفاء العاجل”.

وتابع “نأمل ألا تزداد الخسائر في الأرواح أكثر، وأن يُعثر على عمال المناجم على قيد الحياة”، مضيفا “كل جهودنا تنصب في هذا الاتجاه”.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعلن في وقت سابق، ارتفاع وفيات انفجار المنجم بولاية بارطن شمالي البلاد، إلى41.

وتفقد أردوغان المنجم ببمنطقة أماسرا في ولاية بارطن، الذي شهد انفجارا أمس الجمعة.

كما ترأس أردوغان اجتماعا، في مركز التنسيق المتنقل التابع لإدارة الطوارئ والكوارث (آفاد).

وعقب ذلك أدلى أردوغان تصريحات أمام المنجم المنكوب، أشار فيها إلى ارتفاع وفيات انفجار المنجم إلى 41 بعد انتشال جثة آخر عامل.

وأكد أن بلاده تبذل قصارى جهدها بغية طي صفحة حوادث المناجم نهائياً، باستخدام كل إمكانيات التكنولوجيا.

وبين أنه سيتم تحديد المساعدة والدعم التي ستقدمها الدولة لذوي الضحايا خلال اجتماع مجلس الحكومة على الفور، وسيتم اتخاذ الخطوات بهذا الصدد.

ولفت أردوغان إلى أن التحقيقات الإدارية والقضائية ستكشف سبب الانفجار.