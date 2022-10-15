استشهاد المقاتل قيس شجاعية بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله أدت لإصابة مستوطن
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جرينتش+2 02:51
المسؤولون الغربيون يعكفون على وضع خطط لمواجهة “احتمالية” تفجير روسيا لقنبلة نووية في أوكرانيا او جوارها
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