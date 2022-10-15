ابن سلمان يتبرع بـ 400 مليون دولار لمساعدة صديقه زيلينسكي

قالت وزارة الخارجية السعودية في أعقاب محادثة هاتفية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفلاديمير زيلينسكي، إن الحكومة السعودية أمرت بتقديم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للأوكرانيين.

وجاء في البيان “شكر الرئيس زيلينسكي وأعرب عن امتنانه لولي العهد على قرار قيادة المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات إنسانية إضافية للشعب الأوكراني بقيمة 400 مليون دولار”.

في السابق، قامت دول الخليج العربي – المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة بتخصيص أموال عدة مرات لتقديم المساعدة الإنسانية للأوكرانيين الذين غادروا إلى الدول الأوروبية.

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