وقفة شعبية حاشدة أمام المسجد الحسيني بعمان، نصرة للأقصى وتأكيداً على الوقوف لجانب المقاومة في الدفاع عنه/ فيديو

نظمت فعاليات شعبية وحزبية، بعد صلاة الجمعة اليوم، وقفة أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان نصرة للمسجد الأقصى.

وحملت الوقفة، التي نظمها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، تأكيدا على الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

فقد انطلقت، عقب صلاة الجمعة، وقفة شعبية حاشدة شاركت فيها قوى حزبية ووطنية، تنديدا بما يجري في الأراضي المحتلة، وعلى رأسها الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب الحكومة الأردنية بالوقوف أمام مسؤولياتها، واستخدام كافة أوراق الضغط التي تملكها لوقف الانتهاكات في المسجد الأقصى، فيما طالبوا الدول العربية والإسلامية وشعوبها بموقف قوي تجاه تلك الممارسات العدوانية.

وأكدوا بأن الاحتلال بات يضرب بعرض الحائط كافة العهود والاتفاقيات فهو يمارس “إرهاب الدول” ضد الشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة القتل والدمار يوميا على مرأى ومسمع العالم أجمع.

وشددوا على ضرورة إلغاء اتفاقية وادي عربة مع الاحتلال واستدعاء السفير الأردني من “تل أبيب”، إضافة إلى المطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز والماء مقابل الكهرباء، رافضين أي مظهر من مظاهر التعامل مع الاحتلال الذي يمارس الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبروا بأن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، هو تعد صارخ وواضح على السيادة الأردنية، ومسعى مكشوف للتقسيم الزماني والمكاني، ومحاولة لإقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد المبارك.

وقد حيّا المشاركون في الوقفة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، باعتباره السبيل والطريق الوحيد لدحر الاحتلال، ووقف انتهاكاته.

إلى ذلك، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة يوم الجمعة يوم غضب شعبي وتصعيد ميداني في كل مناطق وأحياء مدينة القدس ويكون يوم نصرة للمسجد الأقصى ورفضا لكافة أشكال الحصار.

https://www.facebook.com/watch/?v=957977438496277