كارثة.. ارتفاع إجمالي الدين العام الأردني إلى 37.137 مليار دينار



ارتفع إجمالي الدين العام منذ بداية السنة الحالية وحتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، إلى نحو 1.371 مليار دينار، بحسب بيانات لوزارة المالية نشرت الجمعة.

وأظهرت البيانات أن “إجمالي الدين العام ارتفع خلال شهر تموز/يوليو مقارنة بشهر حزيران/يونيو من العام الحالي بنحو 614 مليون دينار”.

وأشارت إلى أن إجمالي الدين العام للأردن قد ارتفع إلى 37.137 مليار دينار حتى نهاية تموز/يوليو من العام الحالي، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

ووفقا للأرقام، فإن إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 112.1% حتى نهاية تموز/يوليو.

وأوضحت البيانات أن حجم الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية تموز/يوليو إلى نحو 7.388 مليار دينار