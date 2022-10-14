إستشهاد المقاتل "ضبايا" والطبيب "أبو تين" خلال إشتباكات مسلحة مع العدو لدى إقتحام مخيم جنين اليوم الجمعة/ فيديو
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كارثة.. ارتفاع إجمالي الدين العام الأردني إلى 37.137 مليار دينار
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