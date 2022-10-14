عرض شقة سمير صبري للبيع بسبب النزاع بين الورثة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، إعلانا عن بيع شقة الفنان الكبير الراحل سمير صبري، بجميع مقتنياتها، بمبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه.

وكشف مصدر مقرب من الفنان الراحل سمير صبري، إن هناك خلافا بين ابنتي خالة الراحل “ليلى” ونيللي”، وبين أبناء عمومة سمير صبري بصفتهم الورثة الشرعيين له، وذلك بعد علمهم بتنازل سمير صبري عن ممتلكاته وأمواله لابنتي خالته اللتين كانتا بمثابة شقيقتيه ووقفتا بجانبه في آخر أيامه قبل وفاته، أما أقرباؤه من جهة والده فلم يكن يعرفهم، وذلك حسبما صرح المصدر.

وأضاف أنه فور علم أبناء عمومة الراحل سمير صبري، بتنازله عن ممتلكاته وأمواله، وصدور إعلام الوراثة الذي أكد عدم وجود أبناء له من صلبه، قرروا تصعيد الأمر وإعلان بيع الشقة للحصول على حقهم الشرعي، حتى تتقدم “ليلى” ونيللي” بما يثبت امتلاكهما للشقة بعقد بيع أو تنازل من الراحل.

وأكد المصدر، أن الفنان سمير صبري، كان قد أوصى قبل وفاته بأن تؤول مقتنياته لوزارة الثقافة للحفاظ عليها.

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