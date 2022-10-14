الوحدات يتغلب على الفيصلي ويبلغ نصف نهائي كأس الأردن

بلغ فريق نادي الوحدات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن، اليوم الجمعة، بعد تجاوزه فريق النادي الفيصلي بفارق ركلات الترجيح، على ملعب الملك عبدالله الثاني في منطقة القويسمة في عمان.

وسجل الفيصلي مجدي العطار في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكن المحترف الفلسطيني شهاب القنبر سجل هدف التعادل سريعا للوحدات، ثم احتكم الفريقان للركلات الترجيحية التي حسمها الوحدات بعد تصدي حارسه عبدالله الفاخوري لثلاث ركلات.

وقرر الاتحاد الأردني لكرة القدم الاثنين إقامة المباراة من دون جمهور، بناءً على طلب الجهات الأمنية، وحفاظا على سلامة أركان منظومة كرة القدم، بعد أجواء مشحونة أعقبت مباراتي الوحدات مع الحسين والفيصلي مع الرمثا على الملعب ذاته، في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.

وتحدث مراسل “المملكة”، عن تشديد أمني وانتشار أمني كثيف في محيط الملعب.

وكان الفيصلي أقصى الوحدات في نسخة الموسم الماضي من الدور نصف النهائي، بعد الفوز عليه بنتيجة (3-1)، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة لحسم النتيجة، وفق تعليمات البطولة.

وشددت الصفحة الرسمية للأمن العام في فيسبوك على أنه لن يكون هناك تهاون مع أي سلوك يهدد السلم المجتمعي، مهددة بإجراءات قضائية وإدارية رادعة بحق المخالفين.

وضمت تشكيلة الوحدات عبدالله الفاخوري في حراسة المرمى ومحمد أبو حشيش ومحمد الدميري ومهند خيرالله وفراس شلباية والمحترف كلارنس وأحمد إلياس وأحمد سمير ومنذر أبو عمارة وأنس العوضات والمحترف الفلسطيني شهاب القنبر.

أما تشكيلة الفيصيلي فضمت بدورها يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى وأنس بني ياسين ومصطفى ناظم وإحسان حداد وسالم العجالين وعبيدة السمارنة ويوسف أبو جلبوش ونور الروابدة ومجد العطار وأمين الشناينة والمحترف النيجيري بيتر.

وتواجه الفريقان في 24 لقاء سابق في مسابقة الكأس، فاز الفيصلي في 10 لقاءات أما الوحدات فانتصر في 7 لقاءات والتعادل كان حاضرا في 7 مواجهات، وفق مراسل “المملكة”.