إستشاد الطبيب عبدالله ابو تين، ومتين ضبايا خلال إشتباكات مسلحة مع العدو لدى مداهمته مخيم جنين فجر اليوم الجمعة

جنين: استشهد فلسطينيان وأصيب عدد من المواطنين صباح اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، أنّ الشهيد الأول هو الطبيب عبد الله أبو تين الذي استشهد برصاص قناص خلال عمله بمستشفى جنين، والشهيد الثاني هو متين ضبايا، أحد عناصر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، وأصيب مواطنان بجراح خطيرة بعدما ترك احدهما ينزف ومنعت طواقم الهلال الأحمر من انقاذه واطلاق النار تجاهها من قبل قناصة جيش الاحتلال.

وأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، أنّ 14 مواطناً أصيبوا في اقتحام قوات الاحتلال لجنين.

واشتبك مسلحون مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين، وتواجدت في منطقة الزهراء، وداهمت منزلًا واعتقلت الشاب ضياء سلامة.

وتشهد مدينة جنين اقتحامات واعتقالات يومية، حيث تزعم سلطات الاحتلال أن منفذي عدد من العمليات الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل جنود ومستوطنين، انطلقوا من جنين.

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مصادر محلية: اشتباكات عنيفة بين المــقاومين وقوات الاحتلال داخل مخيم جنين pic.twitter.com/F3EY3lpG9m — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 14, 2022