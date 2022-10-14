أجواء خريفية لطيفة الحرارة اليوم الجمعة بأغلب مناطق المملكة

تكون الأجواء اليوم الجمعة، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة حيث تسود أجواء خريفية معتدلة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر كميات الغيوم، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات محلية خفيفة ومتفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتحول مساء إلى شمالية غربية.

وتبقى الأجواء الاثنين، خريفية معتدلة بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 12، وفي مرتفعات الشراة 20 – 11، وفي مناطق البادية 28 – 15، وفي مناطق السهول 25 – 16، وفي الأغوار الشمالية 32 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 22، وفي البحر الميت 31 – 20، وفي خليج العقبة 31 – 21 درجة مئوية.

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