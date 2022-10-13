مطار الملكة علياء يستقبل 5.8 مليون مسافر في 9 أشهر

استقبل مطار الملكة علياء الدولي 5835186 مسافرا خلال الشهور التسعة الماضية من عام 2022، بارتفاع نسبته 89.6 بالمئة عن العام الماضي 2021.

وأظهرت مؤشرات السفر الصادرة عن مجموعة المطار الدولي اليوم الخميس، وصول حركة الطائرات إلى 51463 حركة، مسجلة زيادة نسبتها 63.2 بالمئة، وحركة الشحن الجوي إلى 45935 طنا بزيادة نسبتها 9.7 عن العام الماضي.

وبلغ عدد المسافرين من خلال مطار الملكة علياء الدولي في أيلول الماضي إلى 696096 مسافرا، بنمو نسبته 24.8.

وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 5614 حركة، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمئة، كما بلغت حركة الشحن الجوي 5557 طنا، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 13,4 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا كلود “إننا نواصل البناء على تعاوننا الوثيق مع عدة أطراف معنية لتوسعة شبكتنا لشركات الطيران والوجهات، والذي بدا جليا خلال شهر أيلول بوصول أولى الرحلات المباشرة للخطوط الجوية الإثيوبية من أديس أبابا، ما وسع وصولنا إلى القارة الإفريقية، وعزز التنوع في خيارات السفر المتاحة لمسافرينا عبر البوابة الجوية الرئيسة للأردن على العالم.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة