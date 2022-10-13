طقس خريفي اليوم الخميس، وعدم استقرار جوي وزخات مطرية الأحد

تكون الأجواء اليوم الخميس، خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة، خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء بعد غد السبت خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات محلية خفيفة ومتفرقة من المطر قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 – 14 درجة مئوية، غرب عمان 25 – 12، المرتفعات الشمالية 23 – 12، مرتفعات الشراه 22 – 11، مناطق البادية 30 – 15، مناطق السهول 28 – 14، الأغوار الشمالية 32 – 20، الأغوار الجنوبية 34 – 22، البحر الميت 33 – 20، وفي خليج العقبة 33 – 21 درجة مئوية.