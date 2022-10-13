الضفة تقاتل وترفع كُلفة الإحتلال.. محللون صهاينة يعترفون بفقدان السيطرة لإن ما يحدث بالضفة والقدس حرب حقيقية
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طقس خريفي اليوم الخميس، وعدم استقرار جوي وزخات مطرية الأحد
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