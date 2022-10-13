ضبط تاجر مخدرات مرتبط بعصابات دولية بحوزته كميات حشيش وحبوب

داهمت قوة أمنية خاصة من مكافحة المخدرات وشرطة البادية الملكية، أمس الاربعاء منزل أحد تجار المواد المخدرة في البادية الشمالية، وألقت القبض عليه وضبطت كميات ضخمة من المواد المخدرة بحوزته.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن المداهمة جاءت بعد متابعة فريق تحقيقي لمعلومات وردت حول قيام ذلك الشخص بتخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل منزله، والتأكد منها ومن ارتباطه بعصابات دولية لتهريب المواد المخدرة.

وأشار إلى أنه تم وفور التأكد من المعلومات مداهمة المنزل وإلقاء القبض على تاجر ومهرب المخدرات، وبتفتيش المنزل عُثر داخله على 600 ألف حبة مخدرة و510 كفوف من مادة الحشيش وبوشر التحقيق معه.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة