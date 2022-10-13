إفراغ "إعلان الجزائر" سلفاً.. الإعلان عن إنجاز مصالحة فلسطينية مع رفض محمود عباس تشكيل حكومة وحدة وطنية.. كيف؟؟
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جرينتش+2 10:08
ستبقين المرأةَ الزاهيةَ كهذه المدينة الخالدة
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