الضفة تقاتل وترفع كُلفة الإحتلال.. محللون صهاينة يعترفون بفقدان السيطرة لإن ما يحدث بالضفة والقدس حرب حقيقية
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استشهاد 18 جندياً سورياً وإصابة 27 آخرين بتفجير إرهابي في حافلة مبيت عسكرية بريف دمشق صباح اليوم الخميس
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