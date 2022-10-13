استشهاد 18 جندياً سورياً وإصابة 27 آخرين بتفجير إرهابي في حافلة مبيت عسكرية بريف دمشق صباح اليوم الخميس

ريف دمشق- سانا

استشهد 18 عسكرياً وأصيب 27 آخرون جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدف حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق.

وذكر مصدر عسكري، في تصريح لـ سانا، أن حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق تعرضت، صباح هذا اليوم الخميس، لتفجير إرهابي بعبوة ناسفة مزروعة مسبقا،ً ما أدى إلى استشهاد 18 عسكرياً وإصابة 27 آخرين بجروح.

ومن جانبه، أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”، اليوم الخميس، عناستشهاد وإصابة عدد من الجنود السوريين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وقال المراسل: إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة تقل جنودا وضباطا في الجيش السوري على طريق (الصبورة/ 16 كيلومترا جنوب غرب دمشق).

وأكد شهود عيان ومصادر أهلية لـ “سبوتنيك” أن “التفجير استهدف حافلة مبيت كانت تقوم بنقل عسكريين على طريق عام (دمشق- الصبورة)، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين”.

وأفاد مصدر عسكري أنه تعرضت صباح هذا اليوم حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق لتفجير إرهابي بعبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ما أدى إلى استشهاد 18عسكرياً وإصابة 27 آخرين.