عرين الأسود : نقول لجنود العدو أن الساعات القادمه ستحمل لكم حسرةً كبيرةً لطالما قمتم بزرعها بأحشائنا، فذوقوا زرعكم
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مئوية الأستاذ هيكل العام المقبل
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