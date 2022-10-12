عرين الأسود : نقول لجنود العدو أن الساعات القادمه ستحمل لكم حسرةً كبيرةً لطالما قمتم بزرعها بأحشائنا، فذوقوا زرعكم
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جرينتش+2 05:35
جيش العدو يفرض طوقا أمنيا على مدينة نابلس، ويواصل البحث عن الفدائيين الذين جندلوا مجندة وعسكريا برتبة رقيب
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