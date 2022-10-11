طقس خريفي معتدل اليوم الثلاثاء بمختلف المناطق حتى الجمعة

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة،ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء يوم الجمعة، خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، و معتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ولاسيما في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 11، وفي مرتفعات الشراة 25 – 10، وفي مناطق البادية 32 – 17، وفي مناطق السهول 29 – 18، وفي الأغوار الشمالية 34 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 24، وفي البحر الميت وخليج العقبة 35 – 23 درجة مئوية.

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