صحيفة أمريكية: إسرائيل تبيع أسلحة بـ 3 مليارات دولار للامارات والبحرين والمغرب بفعل "الاتفاقات الإبراهيمية" الخيانية
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جرينتش+2 11:02
شباب “عرين الأسود” هم المقاومون الجدد في فلسطين، وشعارهم عدم ترك البندقية قط وتوجيهها نحو الاحتلال ومستوطنيه
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