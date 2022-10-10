ضبط كمية كبيرة من الأسلحة بحوزة 3 تجار تمهيداً لبيعها



ضبطت إدارة مكافحة المخدرات كمية كبيرة من الأسلحة النارية بحوزة 3 أشخاص.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ فريقاً تحقيقياً خاصاً من إدارة مكافحة المخدرات، تولى منذ أيام متابعة معلومات وردت إليهم حول حيازة 3 أشخاص لعدد كبير من الأسلحة النارية وتخزينها داخل أحد المنازل تمهيداً لعرضها للبيع.

وأكَّد الناطق الإعلامي أنّ جهود فريق التحقيق وما تم جمعه من معلومات قادتهم للتأكد من صحة المعلومات ومكان وجود الأشخاص الـ 3 ومكان إخفاء الأسلحة النارية، فجرت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم.

وأضاف أنه بتفتيش منزل أحدهم عثر داخله على 11سلاحاً نارياً (مسدساً)، وسلاحاً نارياً أوتوماتيكياً، ومجموعة من القطع التي تدخل في تركيب تلك الأسلحة، وستتم إحالتهم جميعاً للقضاء.