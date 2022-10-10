الجيش الروسي يحقق اليوم الاثنين كل أهداف الضربة المكثفة في أوكرانيا، والناتو لن يستطيع بالشتاء المقبل دعمها بالسلاح
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جرينتش+2 03:26
ضبط كمية كبيرة من الأسلحة بحوزة 3 تجار تمهيداً لبيعها
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