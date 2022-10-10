الجيش الروسي يحقق اليوم الاثنين كل أهداف الضربة المكثفة في أوكرانيا، والناتو لن يستطيع بالشتاء المقبل دعمها بالسلاح
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جرينتش+2 03:26
شكوى لرفع الحصار عن مخيم شعفاط بعدما حولته قوات العدو الى سجن كبير إثر عملية إطلاق النار على الحاجز العسكري
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