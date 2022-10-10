رامي إمام: الزعيم بحالة صحية جيدة ولا يكترث للشائعات/ فيديو

قال المخرج رامي إمام، معلقا على الأنباء التي أثيرت مؤخرا عن الحالة الصحية لوالده الفنان عادل إمام، إن ترديد الشائعات بات أمراً معتاداً.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة “mbc مصر”، مساء امس الأحد، أن والده علمهم على عدم الشعور بالضيق من ترديد مثل هذه الشائعات.

وأوضح أن والده بحالة صحية جيدة في الوقت الحالي ويستمتع بحياته رفقة أبنائه وأحفاده، مؤكدا أن والده فعل كل شيء في الحياة.

ونوه بأن الزعيم قدم كل الأعمال الممكنة، وبالتالي لا يمكنه الاقدام على المشاركة في عمل إلا إذا كان مقتنعا به بشكل كامل.

ولفت إلى أن والده شارك في نحو 155 فيلما، موضحا أنه خلال الفترة من 2010 حتى 2020 ركز على المسلسلات التي تستهلك طاقة أكثر من الأعمال السينمائية.

وأفاد بأنه يتم عرض أعمال عليه إلى الآن، مؤكدا أنه من الصعب جدا إقناع عادل إمام بعمل ما بسبب حجم الأعمال التي قدمها طوال مسيرته الفنية.

ومن جانبه، اعترف الإعلامي عمرو أديب، إن الفنان عادل إمامصاحب فضل عليه، وهو سبب شهرته.

وأضاف خلال برنامجه “الحكاية”: “كنت باشتغل في قناة مشفرة.. وفجأة يدخل معايا عادل إمام.. أقوله مساء الخير يا عم عادل .. يقولي يا عمرو أنا داخل أنام عاوز حاجة”.

وأشار إلى أن عادل إمام كانت لديه القدرة على أن يكون ساحرا من خلال قول ثلاث كلمات فقط.

ولفت إلى أن “الزعيم” يكون ساحرا أيضا لمجرد أن يرفع حاجبه الأيمن أو الأيسر.

وشدد أديب، على أن الزعيم عادل إمام هو “رقم واحد” بين الفنانين.