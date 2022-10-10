أوكرانيا تقع في شر إرهابها.. ميدفيديف، بعد بوتين، يدمغها بالتورط في عملية تفجير جسر القرم ويتوعدها بـ "رد تدميري"
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جرينتش+2 02:23
أوكرانيا تقع في شر إرهابها.. ميدفيديف، بعد بوتين، يدمغها بالتورط في عملية تفجير جسر القرم ويتوعدها بـ “رد تدميري”
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