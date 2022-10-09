متجاهلة تهديدات حزب الله.. إسرائيل تباشر اليوم الاحد عمليات الضخ التجريبي في حقل كاريش عبر الأنابيب الممتدة تحت الماء
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هأرتس: فيديو هجوم المسلح عدي التميمي على حاجز مخيم شعفاط يظهر الفشل الذريع للقوات الإسرائيلية/ شاهدوا
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