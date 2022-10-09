متجاهلة تهديدات حزب الله.. إسرائيل تباشر اليوم الاحد عمليات الضخ التجريبي في حقل كاريش عبر الأنابيب الممتدة تحت الماء
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جرينتش+2 10:28
رغم إرتفاع أسعار الحبوب عالمياً .. مجلس الوزراء يقرر تثبيت أسعار الخبز كما هي عليه حالياً حتى نهاية العام المقبل
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