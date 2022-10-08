مجندة ورجل امن بحالة حرجة.. إصابة 3 صهاينة بعملية إطلاق نار مساء اليوم السبت على حاجز شعفاط قرب القدس/ فيديو
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وفقاً لقناة “الحرة” الأمركية وجريدة “الاخبار” اللبنانية.. خطوات علنية متسارعة على طريق التقارب والتطبيع بين سوريا وتركيا
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