مجندة ورجل امن بحالة حرجة.. إصابة 3 صهاينة بعملية إطلاق نار مساء اليوم السبت على حاجز شعفاط قرب القدس/ فيديو

أصيب 3 إسرائيليين، مساء اليوم السبت، جراء تعرض حاجز مخيم شعفاط قرب القدس المحتلة، لإطلاق نار من قبل فلسطينيين.

وبحسب التفاصيل الأولية، فإن شابًا فلسطينيًا اقترب من الحاجز مشيًا على الأقدام، وأطلق النار تجاه أفراد القوة الذين وصلوا لإيقافه وتفتيشه، فيما يبدو أطلق عيار ناري واحد من سيارة كانت تنتظره وفر بها.

وقد تمكن المنفذون من الانسحاب نحو مدينة القدس، وسط استنفار أمني إسرائيلي بحثًا عنهم.

وأصيب في العملية مجندة بجروح حرجة، وحارس أمن بجروح خطيرة، وإسرائيلية ثالثة بجروح طفيفة.

وفي التفاصيل، أصيب 3 جنود إسرائيليين، مساء اليوم السبت، في عملية اطلاق نار تجاه حاجز مخيم شعفاط قرب القدس المحتلة.

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، أن أحد المصابين في عملية إطلاق النار عند حاجز شعفاط حالته خطيرة والثاني حالته حرجة جدا.

ولاحقا قالت مؤسسة انقاذ بلا حدود الإسرائيلية: “ارتفع عدد المصابين في عملية شعفاط إلى 3، بينهم مجندة حالتها حرجة جدا “ميؤوس منها” وحارس أمن حالته خطيرة، وثالث طفيفة.

من جانبها أعلنت القناة 11 العبرية تحت بند سمح بالنشر عن إصابة مجندة وحارس أمن بجراح بالغة الخطورة بعملية إطلاق نار بالقدس.

وقالت القناة: “مسلح وصل الى حاجز مخيم شعفاط مشيا وأطلق النار على الجنود من مسافة قصيرة ، بالتزامن مع عملية إطلاق نار من مركبة مارة وانسحبوا من المكان.

وبدورها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: أن المسلح اقترب من الجنود على حاجز شعفاط مشيا على الأقدام، وقام بإطلاق النار عندما اقتربت القوات لتفتيشه، ويجري التحقيق في علاقة سيارة فرت من المكان.

وأضافت الاذاعة أنه تم استدعاء القوات الخاصة، وطائرات مسيرة للبحث عن السيارة التي نفذت عملية إطلاق النار نحو الجنود الإسرائيليين في شعفاط بالقدس.

وفي سياق متصل قالت القناة 12 العبرية:” في مستشفي هداسا هار هتسوفيم يكافحون لإنقاذ حياة المجندة التي أصيبت في عملية إطلاق النار عند حاجز شعفاط.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف في طريقه إلى مكان عملية إطلاق النار عند حاجز شعفاط بالقدس.

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