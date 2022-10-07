احتجاجات شعبية واسعة في الضفة رفضًا لتصريحات محافظ نابلس السكّير الذي وصف أمهات الشهداء بـ” الشاذات”/ فيديو

اعتصم عشرات المواطنين، ومن بينهم عائلات شهداء بالضفة الغربية، اليوم الخميس، على دواري الشهداء في نابلس والمنارة برام الله، رفضًا لتصريحات محافظ نابلس إبراهيم رمضان، بحق أمهات الشهداء.

وقد طالب المتظاهرون خلال وقفتهم، بإقالة المحافظ رمضان بعد تصريحاته التي وصف فيها أمهات الشهداء بـ”الشاذات”.

كما أشاد المشاركون بأمهات الشهداء وتضحياتهم، مرددين الهتافات التي تحيي المقاومة في الضفة الغربية.

وقد جاب المشاركون شوارع نابلس، رافعين الشعارات التي تشيد المقاومة والشهداء وذويهم.

وكانت تصريحات محافظ نابلس إبراهيم رمضان قد اثارت، حول أمهات الشهداء، غضبًا شعبيًا، حيث أنه قال إنهن “يحاولن أن يظهرن مناضلات”.

وجاء في تصريحات رمضان عبر إذاعة محلية: “إن الأم هي من تظهر الحنان والعطف، لكن هنالك أمهات شاذات ترسل الواحدة منهن ابنها للانتحار، وتظهر للآخرين أنها المناضلة، هذه ليست أمّاً”.. الله يلعنك يا جاسوس!!!

#شاهد| هتافات غاضبة خلال وقفة برام الله تنديدًا بإساءة محافظ نابلس لأمهات الشهـــداء. pic.twitter.com/b3Vihye9IG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 6, 2022