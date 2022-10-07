إستشهاد الفتى عادل داود في قلقيلية، والشاب مهدي لدادوة بقرية المزرعة برصاص قوات العدو اليوم الجمعة/ فيديو

رام الله – استشهد فتى وشاب فلسطينيين، مساء الجمعة، متأثرين بجروحهما، بعد إصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية، وقرية المزرعة شمال غرب رام الله.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الفتى عادل إبراهيم عادل داود (14 عامًا)، استشهد متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، عصر اليوم، في قلقيلية.

فيما استشهد الشاب مهدي محمد لدادوة، استشهد متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المزرعة.

وقد نقل الشاب لدادوة إلى مستشفى الاستشاري في رام الله، مصابًا بجروح حرجة، حيث حاولت قوات الاحتلال اختطافه بعد إصابته، إلا أن مجموعة من المواطنين تصدوا لهم ونجحوا بنقله للمستشفى.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشبان لدى تصديهم للمستوطنين الذين اقتحموا القرية وهاجموا سكانها، ما أدى لاندلاع مواجهات، وأصيب شاب آخر بجروح متوسطة.

وقد ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن حصيلة ما تعاملت معه طواقمه في المواجهات، بلغت 50، منها 33 اصابة غاز، و9 مطاط، و8 ضرب واعتداء.

وأشار إلى أنه قد تم الاعتداء ايضا على طاقم الإسعاف بالضرب.

شاهد| هتافات الشبان أمام المستشفى الاستشاري بعد الإعلان عن ارتقاء الشاب مهدي لدادوة من قرية المزرعة الغربية شمال رام الله pic.twitter.com/ZiwSum4c8f — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 7, 2022