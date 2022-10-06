في مؤشر على فقدان أمريكا لنفوذها الدولي.. تحالف “أوبك+” يُخفض إنتاج النفط ، وبايدن يعتبر أن التحالف “يقف مع روسيا”

إستشهاد الفتى عادل داود في قلقيلية، والشاب مهدي لدادوة بقرية المزرعة برصاص قوات العدو اليوم الجمعة/ فيديو
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جرينتش+2 02:57
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