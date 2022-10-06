فيصل الفايز ينعى العين الأسبق عادل ارشيد

نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق عادل ارشيد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وأعرب الفايز عن أحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي المرحوم، مشيدا بمناقب المرحوم ودوره الكبير في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها وعمل بها، خاصة في مجال العمل البرلماني ودوره التشريعي والرقابي في مجلس الأعيان،

كما دعا المولى عز وجل أن يرحمه ويلهم ذويه وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وقد توفي العين الأسبق عادل ارشيد (أبو فيصل) عصر الخميس، الوزير و

وكان الراحل ارشيد قد أوصى قبل وفاته بدفنه في فلسطين، إذ سيتم نقل جثمانه إلى جنين ليوارى الثرى هناك، بعد يوم غد السبت،