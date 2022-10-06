فوز الكاتبة الفرنسية آنى إرنو بجائزة نوبل فى الآداب 2022

أعلنت الأكاديمية السويدية، اليوم الخميس، منح جائزة نوبل للآداب فى دورتها لعام 2022، للكاتبة الفرنسية آنى إرنو، وذلك “للشجاعة والبراعة التى اكتشفت بها الجذور والاغتراب والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية”.

ولدت الكاتبة الفرنسية آنى إرنو في عام 1940 ونشأت في بلدة يفيتوت الصغيرة في نورماندي ، حيث كان لدى والديها متجر بقالة ومقهى مشتركين. كان طريقها إلى التأليف طويلًا وشاقًا.

وأعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، خلال الأسبوع الجارى منح جائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2022، لكل من كارولين ر. بيرتوزي، مورتن ميلدال، وك. باري شاربلس، وذلك لقيامهم تطوير كيمياء النقر والكيمياء المتعامدة الحيوية، كما فار بجائزة نوبل في الطب سفانتى بابو بجائزة نوبل في الطب، بينما حاز جائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2022 لكل من آلان أسبكت وجون إف كلاوزر وأنطون زيلينجر.

وقررت مؤسسة نوبل دعوة الحائزين على جائزة نوبل 2022 إلى أسبوع نوبل في ستوكهولم في ديسمبر مع الحائزين على جائزة 2020 و 2021، ومن المقرر أيضًا إقامة حفل توزيع الجوائز في قاعة ستوكهولم للحفلات الموسيقية ومأدبة في قاعة مدينة ستوكهولم.

وسيجري تسليم الجوائز في ذكرى وفاة نوبل في 10 ديسمبر المقبل، وخلال الحفل يحصل الفائزون على 10 ملايين كرونة سويدية (900 ألف دولار) لكل فئة، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية، وشهادة تقدير.

يشار إلى أنه في 27 نوفمبر 1895، وقع ألفريد نوبل وصيته الأخيرة التى أعطى النصيب الأكبر منها إلى سلسلة من الجوائز التى حملت اسمه وهى: الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء والطب والأدب والسلام.

يشار إلى أنه منذ أن انطلقت أولى دورات جائزة نوبل العالمية فى عام 1901، حصلت 16 كاتبة على جائزة نوبل فى الأدب، من بين 118 فائزًا على مدار تاريخ الجائزة الأشهر فى تاريخ الأدب، وبذلك يصبح عدد الكاتبات الفائزات بجائزة نوبل 17 كاتبة.

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