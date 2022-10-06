تركيا اردوغان تعين سفيراً جديداً لها لدى إسرائيل

بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين تركيا وإسرائيل، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين شاكر أوزكان تورونلار سفيرا جديدا لبلاده لدى إسرائيل،

جاء ذلك بعد أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تعيين السفيرة الجديدة لدى تركيا إيريت ليليان.

وقال مسؤولان تركيان لموقع Middle East Eye: “أطلع وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو على إحاطة شاكر أوزكان تورونلار الليلة المنصرمة كجزء من جولة جديدة من التعيينات في الدول الأجنبية”

وقد شغل شاكر أوزكان تورونلار سابقا منصب القنصل العام لتركيا لدى إسرائيل بين عامي 2010 و 2013. كما شغل منصب سفير لدى السلطة الفلسطينية وبنغلاديش والهند.

ولم يتم تعيين سفير إسرائيلي في أنقرة منذ عام 2018، ولكن تولت ليليان تسيير مصالح إسرائيل هناك بدءا من عام 2021.