إستشهاد الفتى عادل داود في قلقيلية، والشاب مهدي لدادوة بقرية المزرعة برصاص قوات العدو اليوم الجمعة/ فيديو
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تركيا اردوغان تعين سفيراً جديداً لها لدى إسرائيل
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