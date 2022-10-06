بعد مصر وسوريا وليبيا والعراق وقبرص واليونان.. السويد (في أقاصي الأرض) تمقت أردوغان وتنتقد سياساته الحمقاء

إستشهاد الفتى عادل داود في قلقيلية، والشاب مهدي لدادوة بقرية المزرعة برصاص قوات العدو اليوم الجمعة/ فيديو
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