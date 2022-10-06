القدوة: الوضع الفلسطيني الحالي هو الأسوأ في تاريخ القضية!

غزة – خاص

حمّل رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، د. ناصر القدوة، رئيس السلطة محمود عباس وفريقه المسؤولية عن التدهور الخطير الذي تعيشه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الوضع الحالي هو الأسوأ في تاريخها.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمها مركز حوار للدراسات بحضور جمع من الشباب من ألوان سياسية مختلفة، حول مستقبل القضية الفلسطينية في ظل التحديات الداخلية والخارجية.

وقد استعرض القدوة العلاقات الفلسطينية الخارجية، والرؤى الإسرائيلية، متطرقا الى مبادرته لحل الخلافات الفلسطينية التاريخية التي ترتكز على مجلس وطني جديد عماده الانتخابات، وبرنامج سياسية مشترك، مؤكدا أن أي حل يستلزم توفر ثلاثة عناصر رئيسية هي (الإرادة والقرار والرؤية).

وحول الوضع الداخلي في فتح، أعرب القدوة عن غضبه تجاه السياسة التي تدار بها الحركة، مؤكدا استعداده للتعاون مع كل الجهات في فتح بما فيها “التيار الإصلاحي” بقيادة النائب محمد دحلان، وغيره داخل وخارج فلسطين.

هذا اللقاء اتسم بالانفتاح والوضوح، حيث تم فتح الباب أمام جميع التساؤلات دون قيود، وذلك في إطار مساعي المركز إلى وضع الشباب في عمق التصورات التي يحملها القادة الفلسطينيون من مختلف التوجهات السياسية، ما يسهم في إثراء المعرفة والتجربة السياسية، وتوضيح الرؤى بشكل يساعد في بناء الرأي والتحليل السليمين.

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