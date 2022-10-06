القائد النخالة: قرارنا في حركة الجهاد الإسلامي بالقتال الدائم ومشاغلة العدو، هو رؤية وموقف وواجب “وجوب الصـــــــلاة”

إستشهاد الفتى عادل داود في قلقيلية، والشاب مهدي لدادوة بقرية المزرعة برصاص قوات العدو اليوم الجمعة/ فيديو
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