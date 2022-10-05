3 معتقلين بينهم فتاة.. المستوطنون يقتحمون الأقصى فيما يُسمى “عيد الغفران” وسط حماية أمنية مُشددة/ فيديو

القدس – اقتحم المستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، في أوسع عمليات اقتحام لليوم الثاني على التوالي بمناسبة ما يسمى “عيد الغفران”.

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين.

واعتقلت تلك القوات شابين من داخل المسجد الأقصى، وفتاة من أمام باب السلسلة.

ولوحظ أن بعض المستوطنين الذين يشاركون في الاقتحامات، يرتدون لباس الكهنة.

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

المرابطون يكبرون وينغصون احتفالات المستوطنين

وقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ناصر الهدمي، إن المرابطين في الأقصى يفشلون مخططات الاحتلال الساعي لتطبيقها داخل المسجد بحجة الأعياد.

وبين الهدمي أن الاحتلال الصهيوني يستغل فترة الأعياد اليهودية من أجل القيام بخطوات نوعية في المسجد الأقصى المبارك، ويريد أن يكون المسجد لليهود كما هو للمسلمين.

وأكد أن المستوطنين يؤدون الطقوس التلمودية داخل الأقصى بصورة كبيرة خلال فترة الأعياد اليهودية، بحماية من قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لتطبيق تجربة المسجد الإبراهيمي في المسجد الأقصى لكنه فشل في ذلك، كما يسعى لفرض سيادته في المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف الهدمي أن الاحتلال يضيق على المقدسيين بكل الوسائل من أجل إبعادهم عن الأقصى، ويعول في مسألة المسجد الأقصى على الوقت وسياسته قائمة على طول النفس من أجل الوصول لمشروعه الاجرامي الكبير.

صوت تكبيرات صلاة المرابطين يعم أرجاء المسجد الأقصى تزامناً مع اقتحام المستوطنين#الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/Y0Ubr7LBpo — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 5, 2022

#عاجل المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى احتفالا بما يسمى "عيد الغفران العبري" pic.twitter.com/VCt9jNtLE1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 5, 2022