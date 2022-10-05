مجلس الوزراء يقرر تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام.. تحديد دوام طلبة المدارس في تمام الساعة 8:15 صباحاً

إستشهاد الفتى عادل داود في قلقيلية، والشاب مهدي لدادوة بقرية المزرعة برصاص قوات العدو اليوم الجمعة/ فيديو
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