ضربة للعقار.. ارتفاع أسعار الأسمنت المُكيس محلياً 3 دنانير

ارتفعت أسعار الإسمنت الأسود المكيس بالسوق المحلية منذ بداية الشهر الحالي إلى 3 دنانير للطن الواحد، بحسب ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة تجارة الأردن، جمال عبد المولى.

وقال عبد المولى في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن سعر الأسمنت المصنع بالمملكة ارتفع خلال الأيام الماضية من 98 إلى 101 دينار واصل للمستهلك، بعد أن قامت المصانع بزيادة الأسعار.

وأضاف أن قيام المصانع المحلية ببيع مادة الأسمنت بسعر موحد يخالف مبدأ المنافسة، داعيا الجهات المعنية للتدخل حفاظا على مصالح المواطنين.

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