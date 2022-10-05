أجواء معتدلة اليوم الاربعاء، وانخفاض تدريجي غدًا وبعده

يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار العقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، حيث تصبح الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الجمعة، لتسجل أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء السبت، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 13، وفي مناطق البادية 34 – 18، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الأغوار الشمالية 37 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 25، وفي البحر الميت 37 – 24، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.

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