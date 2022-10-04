هيئة الأسرى: الشاب باسل البصبوص لم يستشهد امس، بل هو على قيد الحياة جريحاً واسيراً في قبضة جيش العدو

رام الله – صرح رئيس هيئة شؤون الاسرى، قدري ابو بكر لـ معا: أن الشاب باسل البصبوص من مخيم الجلزون على قيد الحياة جريحًا، ويقبع الان في مشفى “شعاري تصيدق، بعد اصابته برصاص قوات الاحتلال.

وبحسب محامي هيئة شؤون الاسرى كريم عجوة، فان الشاب البصبوص سيعرض على المحكمة يوم الخميس القادم لتمديد اعتقاله.

وقال عجوة: “أنه وبالرغم من كل الصعوبات والمعيقات، الا أنه تمكن من الوصول للأسير والتأكد من وجوده على قيد الحياة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاده جراء إطلاق النار عليه برفقة اصدقائه، حيث ارتقى الشهيد خالد عنبر، والأسير المصاب سلامة رأفت” .

واوضح أن المعتقل المصاب البصبوص كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال في اليد اليسرى والرجل اليسرى ، وقد تم نقله بعد الإصابة الى مستشفى شعاريه تصيدق، وأجريت له عملية يوم إصابته، وهو الآن موجود في قسم الجراحة.

وكانت قوات الاحتلال قد اطلقت النار، فجر يوم امس الاثنين، تجاه ثلاثة شبان داخل مركبة خلال اقتحام ضاحية التربية والتعليم برام الله.