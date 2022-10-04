نكسات فنية متوالية للفنان المصري المُتغطرس محمد رمضان

رد الممثل والفنان الاستعراضي المصري التغطرس، محمد رمضان، على قرار إلغاء حفله في الإسكندرية عقب حملات في الواقع الافتراضي لسكان المدينة الساحلية عبرت عن عدم ترحيبهم به.

وكان من المقرر أن يقام حفل رمضان في مساء السابع من أكتوبر الجاري، غير أنه تقرر، أمس الاثنين، إلغاء ذلك الحفل بشكل رسمي عقب تضارب في الأنباء بشأن إقامته.

وعلى طريقته المعتادة في تعليقاته المثيرة للجدل، نشر رمضان مقطعا مصورا على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك يعلن فيه سخريته غير المباشرة من قرار المنع.

ويظهر في الفيديو الذي وصلت مدته إلى نحو دقيقة ونصف الدقيقة رمضان وهو يلتقط بعض الصور التذكارية مع معجبيه وهو يجلس بسيارته الفارهة في أحد الشوارع.

وعلق رمضان على المقطع بقوله: “عندك سُلطة تلغي حفلتي عندك سُلطة تهد (تهدم).. بس معندكش لكن ليس لكم )على الأرض (نفس) محبتي.. ليلة وسط الناس بـ1000 حفلة، اللهم ديمها نعمة”.

وكان رمضان قد تعرض قبل منع حفلته في الاسكندرية إلى مواقف محرجة أخرى، إذ نفت نقابة الفنانين السوريين ما ذكره الفنان المصري عن تعاقده لإقامة حفل جماهيري في دمشق.

وقبل ذلك كانت وزارة الثقافة القطرية قد نفت أيضا أنها منحت تصريحا لأي جهة للتعاقد مع “نمبر وان” لإقامة حفل في العاصمة، الدوحة.

بعد أزمة #محمد_رمضان بالإسكندرية و الغاء الحفل اعلنت نقابة الفنانين في #سوريا قررت في بيان لها عدم الموافقة على إقامة حفل لمحمد رمضان في دمشق كما اعلنت وزارة الثقافة #القطرية نفيها بإصدار ترخيص لمحمد رمضان بإقامة حفل في الدوحة pic.twitter.com/zY9is5MVyZ — اسكندرية – Alexandria (@Alexandria_egy1) October 4, 2022