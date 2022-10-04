"والفضلُ ما شهدت به الأعداء".. جعجع وجنبلاط وجيش العدو يعترفون بدور حزب الله الحاسم في ترسيم الحدود مع إسرائيل
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جرينتش+2 03:29
لافروف: معظم دول العالم تتفهم صحة الموقف الروسي، أما مواجهات دول الغرب لموسكو فهي حركة مُضادة للتاريخ
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