صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن معظم الدول حول العالم تدرك أن روسيا على حق، وأن التهديدات ضدها هي ضد حركة التاريخ.

قال لافروف إنه ليس من المهم على الإطلاق بالنسبة لروسيا أن تعترف الدول الغربية بدخول مناطق جديدة إلى روسيا، لكن سيكون من الأصح إذا أدركت هذه الدول الواقع الجديد.

واضاف لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “اتخذ مواطنو الجمهوريات والمناطق خيارهم الواعي من خلال الحق في تقرير المصير، وتتفق هذه الخطوة تمامًا مع مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، في إعلان 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وفي العديد من الوثائق الأخرى”.

وأضاف: ” بالطبع، سيكون من الأصح لجميع دول العالم أن تدرك الواقع الجديد، الذي أصبح لا مفر منه. هناك عدد كبير من الحجج القانونية، بما في ذلك الإشارات إلى ميثاق الأمم المتحدة، التي كرست مبدأ المساواة والحكم الذاتي. – تحديد الشعوب، بما في ذلك إعلان الجمعية العامة، الذي أشار بوضوح إلى أنه يجب على الجميع احترام السلامة الإقليمية لتلك الدول التي لديها حكومات تعترف بالحق في تقرير المصير وتمثل جميع الأشخاص، الذين يعيشون في أراضي بلد معين”.

وأضاف الوزير “ان نظام زيلينسكي، وحتى نظام بوروشنكو بدرجة أكبر، لم يستوف هذه المعايير”.

وتابع لافروف: “أؤكد لكم أن الغالبية العظمى من الدول تفهم تماما براءتنا، إلا أنه ليس لدى الجميع الشجاعة وببساطة القوة، للتحدث بموضوعية عن ذلك مباشرة. لكني مقتنع بأن الحقيقة ستشق طريقها، ما وسعي الغرب إلى المواجهة، وعدم الاعتراف بنتائج الاستفتاءات في المناطق الأربع، الا حركة مضادة للتاريخ”.

هذا ووافق المجلس الفيدرالي بالإجماع في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، على القوانين الخاصة بالتصديق على أربع معاهدات دولية بشأن قبول انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

وفي وقت سابق، صادق مجلس الدوما على الاتفاقيات أيضا.

وتنص الاتفاقيات على أنه اعتبارًا من اليوم الذي يتم فيه قبول المناطق في روسيا، سيتم تشكيل جمهوريتين ومقاطعتين، والتي ستحتفظ بأسمائها الحالية. سيحصل رؤساءهم على وضع المحافظين. سيعين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المديرين بالإنابة للمناطق في غضون 10 أيام من تاريخ قبول المناطق. سيتم تشكيل الحكومات الإقليمية وفقًا لتشريعات روسيا الاتحادية.