دعوة من معهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة بجامعة بيت لحم

يتشرف معهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة في جامعة بيت لحم، بالشراكة مع سلطة جودة البيئة، وجمعية الجليل، والمركز الفلسطيني للتقارب بين الشعوب بدعوتكم للتسجيل لحضور المؤتمر العالمي الثاني حول التنوع الحيوي والتنوع البشري

“نحو العيش في تناغم مع الطبيعة”

وذلك أيام الأربعاء والخميس، 19 و20 تشرين الأول، 2022 في قصر المؤتمرات-بيت لحم.

يهدف المؤتمر إلى نشر المعرفة حول الحفاظ على التنوع وتعزيزه، لذلك نرحب بالمعلمين وطلاب الجامعات والباحثين والفاعلين في مجال التنوع الحيوي والتنوع البشري للمشاركة في المؤتمر.

سيتم توفير الرابط لاحقاً بعد التسجيل للمشاركة عن بعد.

الموعد النهائي للتسجيل 05 تشرين الأول 2022

https://bit.ly/3C9pkeS يمكنكم التسجيل من خلال استخدام الرابط التالي