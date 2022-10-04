الأرض مشروع مؤقت للرأسمالية

أردوغان يلجأ لحل أزمتة الاقتصادية على حساب الشعب الليبي المنكوب، بعقد إتفاقية غاز مع حكومة المنقوش غير الشرعية
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