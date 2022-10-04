أجواء معتدلة بالمرتفعات وحارة بباقي المناطق اليوم الثلاثاء وغدًا

– تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة حيث تصبح الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الجمعة، لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 35 – 18، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الأغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.

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