"والفضلُ ما شهدت به الأعداء".. جعجع وجنبلاط وجيش العدو يعترفون بدور حزب الله الحاسم في ترسيم الحدود مع إسرائيل
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أجواء معتدلة بالمرتفعات وحارة بباقي المناطق اليوم الثلاثاء وغدًا
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