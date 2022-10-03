مجموعة “عرين الأسود” ترفض عرضاً “خيانياً” من سلطة عباس بدمجهم في أجهزتها مقابل وقف عمليات المقاومة

القدس المحتلة – سما

جرت في الأسابيع الأخيرة مفاوضات بين مسؤولين امنيين في السلطة الفلسطينية، ومجموعة من المقاومين أطلقوا على أنفسهم لقب ” عرين الاسود” في نابلس، حسب ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية مساء امس الأحد.

ووفقا لزعم القناة فقد عرضت السلطة عليهم الاندماج في مؤسسات السلطة الفلسطينية ، وشراء الأسلحة منهم ، ليصبحوا موظفين يتقاضون رواتب مقابل نزع سلاحهم ووقف عمليات اطلاق النار في شمال الضفة.

وحسب مراسل القناة إيهود بن حمو”، فقد استمرت المفاوضات لبعض الوقت ، لكن مصادر فلسطينية صرحت بأنها انفجرت أمس دون إبداء الأسباب”.

وأعلنت مجموعات “عرين الأسود” الفلسطينية المسلحة تبنيها لعملية إطلاق النار تجاه حافلة اسرائيلية صباح الأحد قرب “نابلس”.

و”عرين الأسود” هي مجموعات من الشبان المسلحين الفلسطينيين ينشطون في مدينة نابلس ومحيطها.

وتزعم القناة العبرية إن تبني المجموعة عملية إطلاق النار يأتي على خلفية فشل المفاوضات مع السلطة الفلسطينية التي تحاول تهدئة المنطقة.