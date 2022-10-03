مجاملات.. أحلام الاماراتية تهنئ أنغام المصرية ببرنامجها الجديد

حرصت المطربة الاماراتية أحلام على تهنئة المطربة المصرية أنغام ببرنامجها الجديد، فكتبت عبر حسابها بموقع انستجرام، قائلة: “ألف مبروك لمطربة مصر الأولى مقدما، وأكيد وجود نجمة كبيرة فى مقامك ومكانتك الكبيرة سيكون للبرنامج نجاح باهر، أحبك وننتظرك”.

وتستعد النجمة أنغام لتقديم تجربة تلفزيونية جديدة لجمهورها، من خلال برنامج جديد يحمل نفس أسمها “أنغام”.

فقد قررت النجمة أنغام خوض تجربة تقديم البرامج التلفزيونية، حيث تواصل في الوقت الحالي تصوير حلقات البرنامج على قدم وساق لسرعة الانتهاء منه، خاصة بعد إعلان القنوات الناقلة له عن مواعيد انطلاق أولى حلقاته.

ونشرت أنغام البوستر الرسمي للبرنامج عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وعلقت عليها قائلة: «الخميس والجمعة ٩ مساءً على dmc tv بتوقيت القاهرة الخميس ١٠.٣٠ مساءً».