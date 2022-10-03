لافروف: أمريكا تُجنّد الدول الغربية اليوم لمواجهة روسيا مثلما سبق لهتلر ان جنّدها بالأمس لمهاجمة الاتحاد السوفياتي
أهم العناوين
جرينتش+2 07:00
لافروف: أمريكا تُجنّد الدول الغربية اليوم لمواجهة روسيا مثلما سبق لهتلر ان جنّدها بالأمس لمهاجمة الاتحاد السوفياتي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني