صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة تخضع اليوم الغرب بأكمله من أجل تحويل أوكرانيا إلى أداة لمحاربة روسيا، تماما كما “وضع أدولف هتلر” يوما ما تحت السلاح دول أوروبا لمهاجمة الاتحاد السوفيتي.

وقال لافروف، خلال اجتماع للجان مجلس الدوما الروسي بشأن التصديق على وثائق الاستفتاءات في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه: “اليوم، أخضعت الولايات المتحدة الغرب الجماعي تقريبا، وحشدته لتحويل أوكرانيا إلى أداة لمحاربة روسيا. تماما مثلما وضع هتلر ذات مرة معظم الدول الأوروبية تحت السلاح لمهاجمة الاتحاد السوفيتي”.

وأضاف: “كما هو الحال في ذلك الحين، فإن الخطط الحالية ليس مقدراً لها أن تتحقق. قال الرئيس بوتين هذا بوضوح شديد في الكرملين”.

وأشار لافروف إلى أن روسيا، على عكس الولايات المتحدة، لا ترد على القصص الخيالية من البلدان البعيدة، بل تدافع عن حدودها وشعبها، “نحن لا نرد على التهديدات الوهمية في الأراضي البعيدة. نحن ندافع عن حدود وطننا الأم، عن كل شعبنا من الإبادة الجماعية الحقيقية، التي رتبها أحفاد وأتباع النازية الذين كرسوا أنفسهم لخدمة أسيادهم في الخارج”.