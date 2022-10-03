بزعم محاولة دهس.. استشهاد باسل بصبوص وخالد دباس، وجرح سلامة رأفت برصاص العدو فجر اليوم الاثنين قرب رام الله
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جرينتش+2 03:41
جراء سياسات أردوغان النقدية الحمقاء.. التضخم في تركيا يقفز إلى ذروة جديدة تمثل أعلى مستوى خلال 24 عاماً
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